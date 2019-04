La protesta è stata organizzata dal neonato Comitato Legalità Legnano

Più di 200 persone in piazza per protesta

Protesta davanti al palazzo comunale di Legnano prima del consiglio comunale di stasera, giovedì 18 aprile 2019. Il consiglio comunale della ripartenza, come è stato dichiarato dai consiglieri di maggioranza, ovvero il consiglio che permetterà alla giunta Fratus di riprendere la propria attività amministrativa dopo che giovedì 11 aprile il commissario nominato dal difensore civico regionale ha surrogato il consigliere Mattia Rolfi ridando in questo modo al consiglio comunale la possibilità di riunirsi, deliberare i punti all’ordine del giorno e votare il bilancio .

Le parole dei manifestanti

I manifestanti non saliranno in aula consigliare – ha dichiarato il presidente del comitato Guarnieri -, perché non riconoscono la legittimità dell’assemblea e rimarranno fuori dal palazzo comunale in segno di protesta. In piazza anche ex sindaco come Alberto Centinaio e naturalmente i consiglieri che si sono dimessi nelle scorse settimane e gli ex assessori Laura Venturini e Franco Colombo Forza Italia e Lega

Numerosi i punti all’ordine del giorno

Stasera i consiglieri in aula dovranno surrogare i 12 consiglieri dimissionari, due della Lega e 10 della minoranza, a nominare il nuovo presidente e il nuovo vice presidente dell’assemblea e infine ad approvare il bilancio di previsione che dovrà essere approvato entro martedì 23 aprile che è il giorno in cui scade la proroga concessa dalla Prefettura rispetto al termine di legge che era fissato al 31 marzo.