Pullman frena e una passeggera cade: è quanto accaduto in Piazza del Popolo a Legnano.

Pullman frena, donna in ospedale

Una frenata e la passeggera che finisce a terra. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, in piazza del Popolo. Erano circa le 16 quando il pullman che stava transitando per il centro cittadino, per cause ancora da accertare, ha frenato. Questo ha comportato la perdita di equilibrio di una donna, 59 anni, poi caduta all’interno del bus. La donna aveva riportato alcune contusioni.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e la Polizia locale. Alla fine la donna è stata trasportata all’ospedale cittadino in codice verde.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE