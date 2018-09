Punto da una vespa, un uomo di 39 anni è stato portato in ospedale a Magenta.

Punto da una vespa a Magenta

L’uomo si trovava in via Fratelli di Dio quando è stato punto dall’insetto poco prima delle 13 di oggi, lunedì 24 settembre. Soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso in seguito a una reazione allergica, è stato portato all’ospedale Fornaroli di Magenta. Le sue condizioni non sono gravi.

