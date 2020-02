Quarantacinquenne investito nel primo pomeriggio di oggi finisce in ospedale.

Quarantacinquenne investito finisce in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio, un uomo di 45 anni è stato investito mentre percorreva via Europa a Busto Garolfo. Il pedone, soccorso prontamente dalla Croce Azzurra di Buscate, è stato portato in codice giallo, in condizioni mediamente critiche, all’ospedale di Legnano.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE