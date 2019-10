Quattro feriti in un incidente stradale a Legnano nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019.

Quattro feriti nello schianto tra furgone e auto

Lo schianto si è verificato all’incrocio tra via Gabinella e via per Castellanza. Due i veicoli coinvolti: un furgone condotto da un uomo di 35 anni e un’utilitaria con a bordo tre giovani (un 27enne, una ragazza di 19 anni e una di 21). Sul posto sono intervenute tre ambulanze delle Croce rossa di Legnano e di Busto Arsizio – che hanno accompagnato i feriti al Pronto soccorso cittadino, a quello bustocco e a quello di Castellanza in codice giallo – i e l’automedica – che è rientrata in codice verde.

Semaforo a terra e segnaletica danneggiata

Nel violento impatto i due mezzi hanno coinvolto il semaforo, abbattendolo, e la segnaletica stradale, piegando un palo. A effettuare i rilievi del caso sono stati i carabinieri della compagnia di Legnano, mentre i Vigili del fuoco del distaccamento di via Leopardi provvedevano a mettere in sicurezza i mezzi e a illuminare l’area.

