Alla palestra dell’oratorio San Giovanni in via Chiminello

Al via l’ottava edizione della rassegna

Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna «Space Gio» la quattro giorni di basket organizzata dai responsabili della Polisportiva «Giosport» di Rho. Under 10. Under 12, Under 18, Ragazzi 2004, Under 20, oltre alle categorie Under 13 Under 14 femminili, minibasket e Libellule, in campo scenderanno proprio tutti i ragazzi del settore giovanile della società legati all’oratorio di San Giovanni. L’ottava edizione di «Space Gio» organizzata anche grazie al contributo dei Lions Club Rho Host e di altri amici sponsor che ormai da anni sono vicino a questa manifestazione di basket giovanile, prenderà il via giovedì 25 aprile e si concluderà domenica 28

Nel torneo femminile anche una squadra di Dublino

Alle 9 di sabato 27 aprile prenderà il via il torneo Under 13 Femminile che anche quest’anno vedrà la partecipazione anche di una squadra Irlandese, il Killester di Dublino. Quattro giorni di grande basket che oltre alla formazione femminile proveniente da Dublino vedrà la presenza di tutte le migliori società cestistiche giovanili della zona. E quest’anno, per la prima volta in assoluto il torneo sarà trasmesso anche da Radio Cluster la radio rhodense che segue tutti gli avvenimenti che avvengo in città.

Presentazione in diretta su radio Cluster

La presentazione del torneo sarà fatta in diretta nella serata di martedì 23 aprile, alle 18.30. Negli studi dell’emittente cittadina ci saranno il responsabile settore basket Emilio Borghetti e il direttore tecnico Dario Testa che racconteranno agli ascoltatori i numeri e il programma completo dell’edizione di quest’anno.

Come sempre, oltre alle partire, durante il torneo sono previste gare di tiro libero per i più piccoli e da tre punti per i ragazzi delle squadre più grandi. Durante la quattro giorni di basket sarà in funzione il servizio ristoro.