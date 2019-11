Quattro giovani finiscono fuori strada con l’auto, gravissimo il conducente di 23 anni. E’ successo nella notte a Carugate.

Fuori strada con l’auto a Carugate

Il sinistro si è verificato poco dopo l’1 in via della Galeazza di Carugate. Un 23enne di Olginate, alla guida di una Peugeot con a bordo quattro amici di Caponago, Bussero e Milano, è finito fuoristrada nei pressi di una curva ribaltandosi in un fosso.

Gravissimo un 23enne

Sul posto tre ambulanze, l’automedica e i Vigili del fuoco di Vimercate e Gorgonzola oltre ai carabinieri. L’autista di Olginate è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Più lievi le condizioni degli amici portati in ospedale in codice verde.

