Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Quattro persone soccorse in codice giallo

Qualche minuto dopo le 20 la Croce Azzurra di Abbiategrasso ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta un 50enne. L’uomo è andato contro un’ostacolo in viale Mazzini ad Abbiategrasso con la sua automobile. Alle 20.30 un 45enne è stato soccorso in via dello sport dopo essere caduto, dalla Croce Rossa di Settimo e trasportato in codice giallo al nosocomio rhodense. Un 43enne invece, mentre si trovava a lavoro in via Fermi a Settimo, intorno alle 21.20 si è sentito male. Immediatamente soccorso è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo. Anche una 52enne si è sentita male alle 22 in via Mascagni a Lainate. La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Lainate e trasportata in codice giallo all’ospedale di Rho.

Un uomo schiacciato e un altro colto da malore

Alle 20.30 un 64enne è rimasto schiacciato in un impianto lavorativo di via dei caduti ad Uboldo. L’uomo, soccorso dalla Croce Azzurra, è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Alle 23.30 ad Albairate, lungo la Sp 114, un 74enne ha accusato un malore. A prestargli soccorso la Croce Bianca di Magenta che lo ha trasportato al nosocomio magentino.