La nota della società Raben Sittam sulla procedura di licenziamento. Non coinvolgerà i 169 lavoratori dell’azienda, ma 20 in area amministrativa.

Sittam, a luglio 2019, è diventata parte di Raben Group. Dalla manovra è nata una

nuova società, Raben Sittam, con l’obiettivo di intensificare la presenza di entrambe

le realtà nel mercato italiano ed europeo.

Il nome dell’azienda risulta quindi non corretto.

Non sono previsti licenziamenti per 169 persone.

La procedura collettiva di licenziamento è stata prevista per un massimo di 20 possibili

licenziamenti in area amministrativa e limitatamente alla sede di Cornaredo, ciò in

seguito all’esternalizzazione delle attività inerenti all’Area Amministrativa. Non sono

quindi previsti ulteriori programmi di riduzioni di personale.

La definizione di “azienda non è in crisi” non è corretta.

Investimenti, nuovi strumenti a supporto della digital transformation, approccio

customer-oriented, sono solo alcune delle innovazioni che caratterizzeranno la nuova

realtà nel panorama logistico europeo.