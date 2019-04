Cartelli posizionati in via San Carlo a Rho

Singolare protesta di un pensionato rhodense

Ha realizzato dei cartelli, li ha ricoperti con il cellophane e poi li ha posizionati in più punti in via San Carlo a Rho. Cartelli che invitano i possessori di cani a raccogliere i loro simpatici ricordini, altrimenti. “Li raccoglierò io e li porterò direttamente nelle vostre case”. Singolare protesta di un pensionato rhodense che si è rivolto in modo educato e simpatico ai possessori di cani che fanno scorrazzare i propri amici a quattro zampe in via San Carlo

Il testo scritto nel cartello

Chiedo gentilmente ai signori cinofili amanti degli animali che si permettono di lasciare sui marciapiedi, ovunque si trovino i loro forzati ricordini di raccoglierli. A questi animali, e intendo i padroni, che si rispecchiano nei residui dei loro cani, chiedo di provvedere in futuro con un semplice atto di buona convivenza e di educazione a raccogliere queste liberazioni corporali animalesche. Diversamente provvederò ai dovuti controlli per poi farli recapitare direttamente davanti alle porte delle loro case.