Ecco i nuovi servizi di Gelsia Ambiente a Misinto.

Raccolta differenziata, ecco le novità

Sono partiti martedì 1° ottobre i nuovi servizi di Gelsia Ambiente a Misinto. Tra questi, la raccolta del rifiuto secco indifferenziato tramite sacchi di colore blu muniti di TAG RFID (Radio-Frequency IDentification), un codice univoco personale assegnato al momento della consegna avente lo scopo di «misurare» la quantità di rifiuto prodotti da ogni utenza. L’obiettivo è quello di imprimere una spinta decisa verso l’incremento delle raccolte differenziate attraverso un servizio più moderno ed efficiente. Ma non solo: la frequenza di ritiro del vetro è passata da quindicinale a settimanale e, con il nuovo anno, verrà attivato uno sportello al cittadino per offrire un punto di contatto diretto per la gestione dei servizi.

Il presidente Pellegrini

“L’introduzione del sacco bluRFID e delle novità legate alle raccolte consentiranno di ridurre la produzione del rifiuto secco indifferenziato, favorendo l’incremento delle percentuali di raccolta differenziata che, confidiamo, arriveranno a superare l’80%” dichiara il presidente di Gelsia Ambiente Marco Pellegrini. “E’ questo il dato medio fatto registrare nei comuni gestiti dalla nostra società e siamo convinti che anche i cittadini di Misinto aderiranno senza problemi ai cambiamenti introdotti.” Tutte le novità sono state accompagnate da un’articolata campagna di comunicazione, messa a punto dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con Gelsia Ambiente: i cittadini hanno, infatti, ricevuto una lettera informativa con un pieghevole dettagliato e una guida alla raccolta differenziata, che spiega in termini semplici i cambiamenti attivati. Si sono inoltre tenuti incontri pubblici e punti informativi per spiegare le novità. Per ulteriori informazioni sono a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964 (da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00) e il sito web www.gelsiambiente.it.

