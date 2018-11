Raccolta fondi per la scuola superiore: ignoti stanno inoltrando e-mail con la richiesta di denaro per un nuovo defibrillatore ma il messaggio di posta non giunge né dall’Associazione a cui si fa riferimento né dal Liceo.

Raccolta fondi per la scuola superiore Galileo Galilei

Questa mattina, giovedì 22 novembre, il dirigente scolastico Marcello Bettoni ha invitato tutti i genitori del Liceo Galileo Galilei di Legnano a diffidare della richiesta di un bonifico a favore dell’installazione di un defibrillatore mandata via mail. Il messaggio di posta elettronica sembrerebbe provenire da “Armando Curcio Comuni d’Italia” ma non esiste alcuna richiesta di denaro né da parte dell’Istituto scolastico né da parte dell’associazione.

L’allarme lanciato dal dirigente scolastico