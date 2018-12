Raffica di incidenti nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre.

Raffica di incidenti sulle nostre strade

Notte di superlavoro per forze dell’ordine e soccorritori sulle nostre strade. Tanti gli incidenti, dei quali uno, avvenuto all’alba, con esito mortale. A perdere la vita è stato un automobilista finito fuori strada ad Arluno, sulla strada provinciale 214. Sul posto sono accorsi carabinieri, Polizia stradale e Vigili del fuoco, oltre a un’automedica e a un’ambulanza del locale Comitato volontario di pronto soccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Alle 2.30 a Legnano, su via Cadorna, si è verificato uno schianto che ha coinvolto un mezzo pesante. Sei le persone ferite: quattro ventenni, un 45enne e un 54enne. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze della Croce rossa di Legnano e l’automedica. Tre dei feriti sono finiti in ospedale: due in codice giallo a Legnano Castellanza, uno in codice verde a Busto Arsizio.

Paura a Rovello Porro, in via Cavour. Poco dopo l’1, un 22enne è uscito di strada finendo la sua corsa contro un ostacolo. Il ragazzo è stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce azzurra di Rovello Porro intervenute in codice rosso e accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco di Varese.

Tre giovanissimi sono finiti in ospedale dopo uno schianto a Tradate, in via Gradisca. Il sinistro tra due auto è avvenuto alle 21.30 e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno e dei Vigili del fuoco di Varese. I feriti, di 17, 19 e 21 anni, sono stati soccorsi dai mezzi della Croce rossa di Varese e della Sos di Mozzate e trasportati all’ospedale di circolo di Varese e in quello di Tradate (due in codice giallo e uno in codice verde).

Analoga sorte per due 30enni rimasti coinvolti in un incidente avvenuto alle 21 a Nerviano, sulla strada provinciale Busto Garolfo-Lainate. A soccorrere i due, una ragazza di 28 anni e un ragazzo di 33, sono state due ambulanze di Rho soccorso intervenute in codice giallo. Entrambi i pazienti sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo.

Grave malore per una 18enne

Paura poco dopo le 23.30 in via Annoni a Cuggiono: una ragazza di 18 anni è stata colta da malore. Sul posto sono intervenute in codice rosso un’automedica e un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate. La giovane è stata accompagnata al Pronto soccorso di Legnano in codice giallo.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE