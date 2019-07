Raffica di malori, un’aggressione e cadute. Notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Raffica di malori e altro ancora

Aggressione a Saronno. E’ successo in via Diaz, poco prima elle 20.22. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, l’automedica, i carabinieri della Compagnia di Saronno. Ancora da chiarire i contorni dell’accaduto, alla fine nessun ferito in condizioni da dover essere portato in ospedale

Malore a Parabiago: erano circa le 23 di ieri sera quando una donna si è sentita male all’interno di un esercizio pubblico di via Santa Maria. Sul posto, in codice verde, è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa: per la 63enne nessun ricovero.

E’ finita invece in ospedale la persona che non si è sentita bene a Dairago: erano le 4.15 di questa notte, un 47enne si trovava in via Toti. A soccorrerlo l’ambulanza della Croce Rossa che l’ha poi trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. E poi Abbiategrasso: erano le 21.20 in un esercizio pubblico di via Alighieri quando una 26enne ha iniziato a non stare bene. Sul posto l’ambulanza dell’Azzurra Abbiategrasso che l’ha condotta, in codice verde, all’ospedale di Magenta.

Sirena anche a Vanzago: intorno alle 21.30, una donna di 68 anni ha accusato un malore mentre si trovava in un esercizio pubblico di via Della Filanda: soccorsa dai Cvps Arluno non è stato necessario per lei il trasporto in ospedale.

Anche a Robecco sul Naviglio 118 impegnato per un malore: erano circa le 23 quando un 20enne è stato soccorso in Vicolo Campanile. Sul posto la Croce Bianca di Magenta, nessun ricovero.

Infine ad Arese: poco dopo la mezzanotte la Misericordia Arese ha prestato soccorso a una 41enne che non si è sentita bene in un esercizio pubblico di via Luraghi: anche per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Cadute per scivoloni

In ospedale, ma per una caduta, un 30enne: erano circa le 5.40 di stanotte quando l’ambulanza dell’Sos Caronno è arrivata in Vicolo Sereni a Fagnano Olona: qui il giovane è stato soccorso e poi portato, in codice verde, al pronto soccorso di Legnano.

Stesso copione a Pregnana Milanese: è qui che una 25enne è scivolata e finita a terra in via Gallarate. E’ stata portata da Rho Soccorso al Fatebenefratelli di Milano.

Troppo alcol

Sirene in azione per alcol a Saronno: è successo poco prima delle 3 di questa notte. Un 28enne, che aveva bevuto troppo, è stato soccorso in via Teodosio, e portato in ospedale in codice verde.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE