Raffica di malori nella notte tra sabato 14 e domenica 15 luglio.

Raffica di malori nella notte

Notte intensa per i soccorritori del 118, chiamati a intervenire in seguito a parecchi malori. L’episodio più grave si è registrato a Sedriano: poco dopo le 23, un giovane donna di 25 anni si è sentita male in via De Amicis. Sul posto sono intervenute in codice rosso l’automedica e un’ambulanza. La ragazza è stata portata in giallo all’ospedale di Magenta.

Poco prima, alle 22, l’ambulanza è arrivata in codice rosso anche in via Sauro a Baranzate. Qui i soccorritori hanno prestato aiuto a un uomo di 68 anni. Le sue condizioni fortunatamente sono subito apparse meno gravi del previsto e l’uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Paderno Dugnano in codice verde.

Allarme anche a Settimo, proprio sullo scoccare della mezzanotte, per una 52enne che si è sentita male al campo sportivo di via Reiss Romoli. L’ambulanza è arrivata in codice giallo e ha poi condotto la paziente all’ospedale di Rho in codice verde.

Sierene spiegate pure a Saronno: alle 2, in via Varese, per un 51enne colto da malore è stato necessario il trasporto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Schianto in tangenziale

Autoscontro in tangenziale Ovest alle 2. L’incidente è avvenuto alle 2 e ha coinvolto tre giovani di età compresa tra i 19 e i 22. anni. Sul posto – nel tratto Settimo-SS 11 – due ambulanze e un’automedica. Due i feriti accompagnati in ospedale: uno è arrivato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, l’altro in giallo al Niguarda.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE