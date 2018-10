Una ragazza di 16 anni è stata investita poco dopo le 13 di oggi, sabato 13 ottobre, mentre attraversava la strada a Tradate.

Ragazza di 16 anni investita

L’incidente è avvenuto in via Gramsci. La giovane, urtata da un’auto, è stata soccorsa dall’automedica e da un’ambulanza di Appiano Gentile. Dopo le prime cure sul posto è stata portata all’ospedale di Varese con numerose ferite. Le sue condizioni non destano comunque particolare preoccupazione. Sul posto anche i Carabinieri di Saronno per i rilievi di rito.

Leggi anche: https://settegiorni.it/cronaca/professoressa-del-bernocchi-investita-spavento/

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE