Ragazzi in ospedale per troppo alcol, rissa a Legnano, malori e incidenti.

Troppo alcol nella notte nel mondo dei giovani. A Rescaldina tanta paura per una 27enne che si trovava in un esercizio pubblico di via Piscane. Era da poco passata la mezzanotte, sul posto è arrivata a sirene spiegate, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa: la ragazza è finita alla Mater Domini di Castellanza in codice verde. Poco dopo ancora malore per aver bevuto troppo a Legnano: erano circa la una di notte quando a star male è stato un 22enne che si trovava in via Verdi. A soccorrerlo la Croce Rossa di Busto Arsizio, arrivata in codice rosso: per il giovane trasporto in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio.

E’ stato un 54enne. a Venegono Inferiore, invece ad essere stato soccorso poco prima delle 3 di notte in un esercizio pubblico di via Dell’Industria: anche lui aveva bevuto troppo, soccorso dall’Sos Caronno è stato portato in codice giallo all’ospedale di Varese.

Si trova invece ricoverato in codice rosso all’ospedale di Saronno un ragazzo di 19 anni che, stanotte, intorno alle 5, ha alzato troppo il gomito: si trovava in via Legnani a Saronno quando è stato male. Sul posto la Croce Rossa di Saronno che l’ha trasportato in ospedale.

Malori e incidenti

Malore a Cerro Maggiore: mancavano pochi minuti alle 20.30 di ieri sera quando un 31enne si è sentito male. Le sue condizioni sembravano molto serie, sul posto sono arrivati in codice rosso i soccorritori della Croce Rossa in ambulanza e l’automedica: l’uomo è stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Poco dopo sempre la Croce Rossa è stata impegnata in un esercizio pubblico di via Matteotti a Legnano: qui a stare male era una donna di 54 anni, erano da poco passate le 22. E’ stata portata al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza in codice verde.

Sirene si sono sentite anche a Legnano: tre le persone colte da malore questa mattina, intorno alle 6 in via Della Vittoria. Si è trattato di due 33enne e di un 38enne. Soccorsi dalla Croce Rossa sono finti al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza in codice verde.

Grande spavento anche a Tradate, precisamente in un esercizio pubblico di via Della Fornace Cortellezzi: erano da poco passate le 7 quando una 79enne ha accusato un malore. A prendersi cura di lei la Croce Rossa che l’ha trasportata in ospedale in codice giallo.

Niente di grave invece per un 30enne che ieri sera, intorno alle 20.30, si è sentito male in via Dei Caduti ad Arese: soccorso dalla Misericordia Arese, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ambulanza in azione per malore ancora a Corbetta: erano le 5.30 di stamattina quando una 27enne, che si trovava in via Nievo, è stata soccorsa e poi trasportata in codice verde all’ospedale di Magenta.

Pronto soccorso invece per un 21enne e un 25enne che hanno accusato un lieve malore in un esercizio pubblico di Garbagnate Milanese: erano le 20.30. Sul posto la Croce Rossa di Paderno. Per loro codice verde.

E anche incidenti. Scontro tra due auto a Zibido San Giacomo, lungo la Ss35. Erano circa le 22.30. A rimanere feriti una 28enne, un 28enne e una 70enno. Sul posto carabinieri, Polizia locale, automedica e due ambulanze. I tre sono stati portati in codice verde in ospedale.

Incidente anche ad Arluno lungo la sp124. Ancora da accertare le cause, tutto è successo poco dopo la mezzanotte: ferito un 36enne finito in ospedale in codice giallo e soccorso dal Cvps Arluno, sul posto anche i carabinieri.

Rissa a Legnano

Botte a Legnano. E’ successo intorno alle 3.50 di questa notte nella via Privata Maestri del Lavoro. Qui, per motivi ancora da accertare nel dettaglio da parte dei carabinieri intervenuti per sedare gli animi, è scoppiata una rissa. A rimanere feriti due ragazzi di 19 anni. Sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Legnano che li ha poi portati in codice verde alla Mater Domini di Castellanza.

