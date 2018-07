Lo aveva smarrito in piazza La Malfa.

Ragazzi trovano portafoglio in piazza

Aveva perso portafoglio con all’interno soldi e tutti i documenti, ma dei ragazzi lo hanno ritrovato e consegnato ai carabinieri. Pensava davvero di averlo smarrito e di dover fare le pratiche per riavere i documenti, quando gli è arrivata la telefonata dai militari del comando di via Manzoni che gli hanno dato la buona notizia. Si è conclusa quindi con un lieto fine la disavventura di un giovane saronnese che, l’altra sera, si è accorto di aver perso il portafoglio in piazza La Malfa. A trovarlo sono stati alcuni ragazzi che, non sapendo come contattare il legittimo proprietario, si sono rivolti alle forze dell’ordine. A quel punto i carabinieri sono riusciti rapidamente a risalire al proprietario. A raccontare quanto accaduto e voler segnalare il gesto dei ragazzi è stata la fidanzata del giovane che ha lasciato un post sulla pagina facebook “Sei di Saronno se…” per ringraziarli.