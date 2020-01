Ragazzina aggredita a Canegrate finisce in ospedale a Castellanza. E’ questo solo il premio degli episodi di cronaca avvenuti nella serata di sabato 4 gennaio, in cui si sono registrati nelle ore successive anche un’intossicazione da sostanze pericolose e un ferito.

Ragazzina aggredita finisce in ospedale

Alle 22.30 circa di ieri sera, sabato 4 gennaio, una ragazza di 25 anni è stata aggredita in via Cesare Battisti a Canegrate. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma è certo che la giovane sia stata trasportata dai soccorritori di Rho all’ospedale di Castellanza. Sul posto, per accertare l’autore e le cause dell’aggressione, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna le condizioni della 25enne non sono risultate critiche, considerando che è arrivata in nosocomio in codice verde.

Intossicato in stazione a Legnano

Un 47enne è stato soccorso questa notte, intorno alle 4, dopo avere ingerito una sostanza pericolosa. I volontari della Croce rossa di Legnano l’hanno infatti trasportato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio. Sul posto, considerate le cause dell’intossicazione, sono intervenuti anche i poliziotti del commissariato di Legnano.

16enne ferito a Paderno Dugnano

Sempre questa notte nei pressi della stazione, ma in questo caso del comune di Paderno Dugnano, un 16enne è rimasto ferito intorno a mezzanotte. Per soccorrerlo sono intervenuti i volontari del 112 che l’hanno trasportato al nosocomio di Cinisello Balsamo. Le sue condizioni non sono apparse per fortuna critiche, considerando che l’intervento è stato contrassegnato dal codice verde. Non si conoscono al momento le cause del ferimento che ha coinvolto il giovanissimo.

