Sirene di notte: grande lavoro per i soccorritori del territorio nella notte tra sabato 13 e domenica 14 ottobre.

Sirene di notte: a Venegono un 20enne sta male per l’alcol

Attorno alle 3, in via Manzoni a Venegono superiore, un ragazzo di 20 anni ha perso i sensi per il troppo alcol bevuto. Sul posto, in codice rosso, è stata inviata un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. Nel frattempo il giovane si è un po’ ripreso ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tradate per smaltire la sbornia.

Paura in autostrada per una 24enne

Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Garbagnate dopo avere avvertito un malore in autostrada, nel tratto tra la barriera di Milano Nord e il casello di Lainate. E’ stata soccorsa da un equipaggio di Rho Soccorso.

Troppo alcol anche ad Abbiategrasso

Allertata un’ambulanza anche per un ragazzo di 20 anni, che ad Abbiategrasso è stato trovato alterato dai fumi dell’alcol in viale Mazzini. Il giovane si è poi ripreso e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

