Ragazzo cade da cavallo alla cascina Alemagna a Sedriano: sul posto è arrivato anche un elisoccorso.

Ragazzo cade da cavallo: i primi soccorsi

Era poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 8 dicembre 2019, quando un ragazzo di 29 anni è caduto da cavallo, per motivi ancora da chiarire. Il tutto è successo alla cascina Alemagna in territorio di Sedriano. A essere allertati, oltre i sanitari, anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Arriva pure l’elisoccorso

Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, allertata in codice giallo, anche un elisoccorso. Per fortuna, stando alle prime informazioni, il 29enne non sarebbe in gravissime condizioni ed è stato portato in ospedale a Magenta in ambulanza, in codice giallo.

