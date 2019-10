Ragazzo colpito con un pugno dopo una lite in zona Largo Tosi. Sul posto ambulanza e carabinieri.

Le sirene dell’ambulanza e dei carabinieri si sono sentite in pieno centro di Legnano. Erano circa le 22.30 di ieri sera, giovedì 10 ottobre 2019. In Largo Tosi era in corso un’aggressione. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 20 anni colpito con un pugno. Tutto per colpa di una lite, con insulti, avvenuta poco prima tra lui e altre persone. Prima uno lite verbale, poi uno è passato alle mani colpendo il giovane.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri della Compagnia di Legnano. All’arrivo dei militari e soccorritori vi era unicamente la vittima. Il giovane ha ricevuto le prime cure sul posto, poi è stato trasportato in codice giallo alla Mater Domini di Castellanza. Per lui una prognosi di 5 giorni.

