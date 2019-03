Ragazzo di 16 anni minaccia di buttarsi dalla finestra: salvato da due militari del nucleo Radiomobile di Saronno.

Questa mattina, giovedì 14 marzo 2019, a Saronno, nel quartiere Prealpi, un ragazzo di 16 anni si è seduto sul davanzale della finestra del proprio appartamento a un’altezza di circa 12 metri, minacciando di gettarsi giù. Allertati tutti i soccorsi, i primi a giungere sul posto sono stati i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Saronno. Due militari sono entrati nell’appartamento e dopo una breve trattativa con il giovane lo hanno convinto a girarsi verso di loro ed abbracciarli. Afferrato dall’interno, il ragazzo è stato condotto in camera da letto, dove, successivamente, i sanitari hanno constatato il suo stato di salute. Ora è in ospedale per accertamenti.