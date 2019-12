Ragazzo di 20 anni investe sulle strisce due 18enni. Non sono in pericolo di vita.

Ieri sera intorno alle 21.30 Z. N., studente classe ’99 residente a Milano e incensurato, mentra percorreva via Don Uboldi a Bollate a bordo di una Renault Scenic, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito sulle strisce pedonali due giovani di 18 anni. Y. G., nata in Perù ma residente a Bollate e L. A. A. di Milano, sono state trasportate rispettivamente all’ospedale Niguarda e Sacco con contusioni alla testa. Non sono in pericolo di vita.

