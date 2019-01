L’appello è stato lanciato sui social dalla sorella: ragazzo scomparso da Marnate, si cerca Cristian Elzi.

Ragazzo scomparso da Marnate: si cerca Cristian

Si è allontanato con la sua auto, una Opel Corsa grigia targata DT766PR, da Marnate nella giornata di ieri, mercoledì 16, verso le 14. La famiglia ha perso le sue tracce, e la sorella Giada ha lanciato un appello sui social network. Il giovane ha 20 anni, e ha gli occhi e i capelli castani. Chiunque dovesse vedere qualcosa è pregato di contattare la famiglia al numero 3407936405.

Le ore prima della scomparsa

Ieri, mercoledì 16 gennaio, Cristian si è allontanato da casa, in via Donatello a Marnate, dicendo che andava al Tigros un attimo ma non è più rientrato. Il telefono cellulare del 20enne risulta staccato dalle 13.30 quindi anteriore all’uscita. Al momento dell’allontanamento da casa Cristian indossava una tuta blu, una giacca verde militare con cappuccio e delle scarpe bianche.

Le parole del padre

Il padre di Cristina, molto preoccupato per le sorti del figlio, gli lancia un appello: