Ragazzo scomparso da Vittuone: si cerca Endry

Ragazzo scomparso da Vittuone lunedì 10 giugno 2019.

Endry Gostivari, un ragazzo di 18 anni abbastanza alto con capelli castani scuri ricci, è scomparso da Vittuone nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 giugno. Intorno alle 16 il giovane è uscito di casa senza portare con sé telefono, portafoglio, documenti, chiavi di casa e molto probabilmente anche soldi. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta rossa, dei pantaloncini scuri tendenti al nero e delle scarpe nere. Da ieri nessuno ha avuto più sue notizie. I genitori si sono già rivolti alle Forze dell’ordine.

“Se qualcuno può essere di aiuto per qualsiasi cosa, se l’ha visto, oppure se ha notizie di lui dopo le 16 circa del 10/06/2019, per favore contatti subito i suoi genitori, i numeri sono allegati qui sotto, grazie per l’attenzione.

Madre: +39 329 8016123”