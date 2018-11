Si terrà domani, venerdì 30 novembre, l’ultimo saluto ad Abdul Essaidi, il 15enne travolto e ucciso da un treno alla stazione di Parabiago martedì 20 novembre. La cerimonia è in programma per le 12.45 a Legnano, in via 20 Settembre, dove la comunità musulmana ha un luogo di preghiera come prevede il culto islamico. Ci saranno il lavaggio della salma e un momento di preghiera dopodiché la famiglia Essaidi volerà in Marocco, suo paese di origine, per procedere alla sepoltura.

