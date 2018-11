Il ragazzo travolto e ucciso dal treno a Parabiago, Abdul Essaidi, frequentava il primo anno dell’Istituto Bernocchi di Legnano.



Ragazzo travolto dal treno: una scuola in lutto

Frequentava l’Istituto Bernocchi di Legnano Abdul Essaidi, il 15enne di San Giorgio su Legnano travolto e ucciso da un treno martedì sera 20 novembre a Parabiago. “Era un nostro studente di prima – dichiara la vicepreside Marina Nebuloni -, arrivato quest’anno dalle scuole medie. Oggi siamo in lutto. Stamattina (mercoledì 21 novembre) ad accogliere i suoi compagni di classe è stata una collega esperta in counseling. Cercheremo di aiutarli a elaborare il lutto e di riflettere con loro. Ce lo impone la nostra responsabilità educativa, alla quale non possiamo sottrarci in un momento così tragico”.

“Per lui un minuto di silenzio”

Continua la vicepreside: “Stiamo diramando inoltre una circolare per invitare l’intero istituto a osservare un minuto di silenzio, alle 11.30, per Abdul. Con la preside, professoressa Annalisa Wagner, valuteremo inoltre eventuali altri momenti di raccoglimento”.

