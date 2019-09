Ragazzo travolto dal treno alla stazione di Canegrate: è rimasto ferito. Sul posto Vigili del fuoco, ambulanza, automedica, carabinieri e Polfer.

Ragazzo travolto dal treno

Dramma alla stazione ferroviaria di Canegrate. Poco fa, questa mattina, venerdì 27 settembre 2019, un ragazzo di 22 anni è finito sotto un treno. Erano circa le 7 quando, per cause ancora da accertare, il giovane è stato travolto dal convoglio diretto a Milano. L’impatto è stato molto forte, ma non fatale. Il ragazzo era ancora vivo.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica dell’ospedale di Legnano, i Vigili del fuoco del distaccamento legnanese, i carabinieri della Compagnia di Legnano e la Polizia ferroviaria.

Il giovane è stato subito soccorso: dopo aver ricevuto le prime cure sulla banchina, è stato trasportato, in codice rosso, in ospedale.

Ora le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, non si esclude che quello del 22enne possa essere stato un gesto volontario.

Sospesa momentaneamente la circolazione dei treni.



