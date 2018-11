Ragazzo travolto e ucciso da un treno alla stazione di Parabiago.

Ragazzo travolto e ucciso da un treno in corsa

Tragedia a Parabiago poco dopo le 19 di martedì 20 novembre. Un ragazzo è morto travolto da un treno in corsa. Stando alle prime notizie raccolte sul posto, si tratterebbe di un 16enne. Scattato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce rossa di Legnano in codice rosso. Sono intervenuti anche i carabinieri e due automezzi dei vigili del fuoco. Per il giovanissimo tuttavia non c’era più nulla da fare.

Si sarebbe trattato di una tragedia

Escluso il gesto volontario, si sarebbe trattato di una fatalità, forse di un gioco finito male. Il minore era con un gruppo di amici che hanno assistito sgomenti alla tragedia. Al momento in cui scriviamo in stazione sono arrivati i parenti della giovane vittima.

