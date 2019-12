Deve avere brindato un po’ troppo al Natale ed è finito in ospedale con un’intossicazione etilica.

Cornaredo: 21enne in ospedale

Protagonista un ragazzo di 21 anni in piazza Libertà a Cornaredo. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di Natale. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Settimo e portato all’ospedale San Carlo in codice giallo.

Incidente a Magenta

Attorno alle 3.30 della notte di Natale, incidente tra due auto in via Diaz a Magenta. Una donna di 50 anni è stata trasportata in condizioni non gravi al vicino ospedale Fornaroli.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE