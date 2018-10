Ramo cade sulla strada a S.Vittore Olona, in via Fornasone.

Ramo cade sulla strada, da un’ albero del cimitero

Si è spezzato dal filare di alberi del cimitero che costeggiano la via Fornasone a S.Vittore Olona. Stiamo parlando del ramo che è finito sulla carreggiata, questa mattina. Anche in paese pioveva a dirotto. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni passanti. Per fortuna non passava nessuno in quegli istanti.



Domenica 28 paura nel condominio di via Foscolo 16 per un albero (colpito dalla cerambice dalle lunghe antenne ma incredibilmente non ancora abbattuto) finito contro la recinzione. Vicino ve n’è un altro a rischio di crollo.

