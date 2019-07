Ramo pericolante a Legnano: pompieri in azione

Ramo pericolante al parcheggio di via Gilardelli a Legnano, arrivano i Vigili del fuoco

L’intervento dei pompieri si è reso necessario nella mattinata di martedì 23 luglio 2019, intorno a mezzogiorno. Gli uomini del distaccamento di via Leopardi sono arrivati nel parcheggio di via Gilardelli a Legnano con autopompa e autoscala e in breve hanno messo in sicurezza l’area da un ramo pericolante. Sul posto anche la Polizia locale che si è attivata per rintracciare il proprietario dell’auto parcheggiata sotto il ramo pericolante.

