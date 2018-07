Il ramo si è staccato dall’albero.

Un grosso ramo caduto sul Sempione

Tutto è successo in pochi istanti: quel grosso ramo che si stacca dal resto dell’albero e cade sul Sempione. Momenti di paura quelli che si sono vissuti ieri sera, intorno alle 22.30, all’incrocio tra la statale e via Fanti. Per fortuna in quel momento non vi erano passanti nè automobilisti in transito.

LE FOTO:

Pompieri in azione

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Molti i residenti usciti dalle loro case dopo aver sentito il forte tonfo della caduta del ramo.

