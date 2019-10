Discesa per i disabili occupata dal posteggio… per disabili.

Una fotografia che parla da sola quella scattata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 ottobre da un cronista di Settegiorni. Il nuovo posteggio per le persone diversamente abili fatto realizzare dall’amministrazione comunale in via Labriola, è stato fatto in corrispondenza della rampa che permette l’accesso al marciapiede e successivamente al parco Pertini. Un lavoro fatto male pagato dai cittadini rhodensi.

