Rapina a mano armata ieri alle 6 al Ghena Cafè di Castiglione lungo la Varesina.

Rapina a mano armata al bar, bottino da 300 euro

Si sono appostati e hanno aspettato che la titolare entrasse nel bar. Due uomini, volto coperto e pistola in pugno, hanno rapinato ieri, giovedì, all’alba il Ghena Cafè di Castiglione Olona, lungo la Varesina. Non appena la proprietaria è entrata nel locale uno dei due ha estratto la pistola (non è chiaro se una vera arma da fuoco, una replica o un giocattolo privato del tappo rosso) e l’ha minacciata facendosi consegnare i circa 300 euro che aveva con sè. I due si sono poi subito dati alla fuga a bordo di una piccola utilitaria, riuscendo a sfuggire ai carabinieri che, allertati, avevano allestito diversi posti di blocco lungo la strada. Per la donna, soccorsa da un’ambulanza, solo un grosso spavento e un forte stato di shock.

LEGGI ANCHE: Spaccio in provincia, albanese arrestato a Castiglione con due chili di marijuana

Rapina in panetteria: il ladro ripreso in VIDEO