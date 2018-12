Rapina a mano armata intorno alle 23.30 di martedì 18 dicembre 2028.

La scorsa notte la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un 58enne italiano, residente a Solbiate Olona per rapina aggravata. Intorno alle 23.30 infatti l’uomo, già noto alle Forze dell’ordine, con il volto coperto si è avvicinato ad un cinquantenne che aveva appena prelevato del denaro da uno sportello automatico. Il malvivente ha quindi intimidito il cinquantenne di “prelevare anche per lui”. Quest’ultimo ha cercato di allontanarsi ma il balordo ha estratto in coltello intimandogli di consegnare quanto aveva prelevato, cioè 100 euro. La vittima è sottostato alle richieste del rapinatore che si è allontanato con il bottino. La volante di Busto Arsizio, avvertita da un passante, ha però bloccato il criminale. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso dei due coltelli. Arrestato per rapina aggravata è stato portato in carcere.