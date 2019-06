Rapina a Gaggiano nella serata di martedì 11 giugno

I Carabinieri di Abbiategrasso sono intervenuti a Gaggiano alle 23.30 di martedì 11 giugno per una rapina avvenuta in una sala giochi di via Leonardo da Vinci. Due giovani hanno preso una somma di circa 6mila euro e si sono allontanati a bordo di un mezzo non ancora identificato. Le indagini in corso sono a cura dei carabinieri della stazione di Rosate.

