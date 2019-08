Rapina alla sala slot di Cerro Maggiore

Rapina alla sala slot di via Turati a Cerro Maggiore.

Volto coperto e pistole alla mano, apparentemente vere, dei malviventi si sono introdotti ieri sera, lunedì 19 agosto, intorno alle 18 nella sala slot di via Turati a Cerro Maggiore. I rapinatori si sono fatti consegnare la somma di denaro che al momento non è ancora stata quantificata con precisione. Fortunatamente nessuno si è fatto male anche se la paura tra i presenti è stata molta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cerro Maggiore e di Legnano. Sono ora in corso le indagini per risalire all’identificazione degli autori della rapina.