Rapina con cacciavite all’Eurospin di Abbiategrasso.

Minaccia la cassiera

Sabato 2 marzo intorno alle 20 e 40 un uomo nordafricano, con il volto parzialmente coperto da una sciarpa e con i guanti calzati, è entrato nell’Eurospin di via Carducci ad Abbiategrasso.

Rapina con cacciavite

Dopo aver minacciato la cassiera con un cacciavite, si è fatto consegnare l’intero incasso della giornata, pari a 803 euro.

La fuga

Subito dopo l’uomo si è allontanato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Nessuno è rimasto ferito. Le indagini sono a cura della Stazione dei carabinieri di Abbiategrasso, impegnati poco prima in un fatto simile in un supermercato della città. Nella zona non è presente un impianto di videosorveglianza.