Rapina in banca a Cesate a opera di quattro malviventi incappucciati

Quattro uomini tra i 30 e i 40 si sono introdotti verso le 14 di martedì 24 luglio all’interno della banca Intesa di via Romanò a Cesate per tentare una rapina. Sono entrati in banca incappucciati e armati di un coltello con il quale hanno minacciato e tentato di aggredire la cassiera per farsi consegnare il denaro della cassa.

L’allarme

Qualcuno all’interno della banca è riuscito a lanciare l’allarme, e tempestivamente sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Rho. I militari sono riusciti a sventare la rapina, arrestando i quattro malviventi. Sul posto anche un’ambulanza del 118, per soccorrere la cassiera, che fortunatamente non ha riscontrato gravi ferite.