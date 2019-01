Grande paura nel pomeriggio di giovedì, 24 gennaio, a Bregnano dove si è registrata una rapina in farmacia. Il malvivente, di Saronno, è poi scappato a folle velocità e, durante la fuga, si è capottato in auto, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Subito dopo è stato arrestato.

Rapina in farmacia: paura a Bregnano

L’episodio è accaduto intorno alle 16 di giovedì in via per Lazzate. Due uomini, di cui uno armato di pistola, sono entrati nella farmacia comunale, entrambi a volto scoperto e si sono fatti consegnare i 300 euro di incasso. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo della loro Renault C3 di colore grigio in direzione Rovellasca. Poco dopo, a circa un chilometro di distanza, la vettura con a bordo i fuggitivi si è ribaltata a seguito di un incidente stradale in via Milano.

Uno dei rapinatori intrappolato all’interno dell’auto ribaltata

I militari della Stazione di Cermenate, che erano già sulle tracce dei due malviventi, hanno trovato la vettura ribaltata dove ancora all’interno c’era M.P., di Saronno. Tratto in arresto per il reato di rapina aggravata, l’uomo, dopo le cure prestate dal personale sanitario, è stato portato al Bassone di Como. L’altro passeggero dell’auto, suo complice, è invece riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei Carabinieri in via Milano.

