E’ successo a Olgiate Olona poco dopo le 18. Una rapina in tabaccheria che fortunatamente non è finita in tragedia.

Rapina in tabaccheria, il titolare insegue il ladro

Era entrato in tabaccheria a volto coperto per depredare il titolare, un 22enne, dell’incasso della giornata. E ci era anche riuscito il malvivente che stasera, mercoledì 18 dicembre, ha rapinato una tabaccheria di Olgiate Olona in via Piave. Il proprietario del locale, un 50enne, però non si è arreso e si è subito messo all’inseguimento del ladro, riuscendo a raggiungerlo e a riprendersi la borsa con la refurtiva. A questo punto il bandito ha tentato il tutto per tutto: impugnata la pistola ha sparato due colpi contro il negozio per intimidire il titolare e farsi restituire la borsa, per poi darsi alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata. Per fortuna, i due colpi si sono infranti contro la vetrina non colpendo nessuno. Sul posto l’ambulanza, che ha soccorso il titolare che ha riportato nella colluttazione col rapinatore un graffio alla gamba destra e i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso alla ricerca di indizi che permettano di risalire al rapinatore.

