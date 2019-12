Rapina in tabaccheria a Olgiate: il ladro è Diego Mombelli.

Rapina in tabaccheria a Olgiate Olona

Nella serata mercoledì 18 dicembre un malvivente a volto coperto si è introdotto in una tabaccheria di Olgiate Olona in via Piave per depredarla. Il proprietario del locale, un 50enne, però non si è arreso e si è subito messo all’inseguimento del ladro, riuscendo a raggiungerlo e a riprendersi la borsa con la refurtiva. A questo punto il bandito ha tentato il tutto per tutto: impugnata la pistola ha sparato due colpi contro il negozio per intimidire il titolare e farsi restituire la borsa, per poi darsi alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata.

LEGGI ANCHE: Rapina in tabaccheria a Olgiate, il ladro spara per riprendersi la refurtiva

Ecco chi è il ladro

E’ Diego Mombelli, 46enne di Tradate, il rapinatore della Tabaccheria di via Piave a Olgiate Olona. L’uomo era già ben noto alle Forze dell’ordine, non solo italiane. Su di lui pendeva infatti un provvedimento di cattura a fini estradizionali emesso dalla Corte d’Appello di Milano su richiesta dell’autorità svizzera per una rapina ai danni di un distributore di benzina commessa nei mesi scorsi. Ma il suo nome era comunque noto anche tra i tabaccai del Legnanese: fu lui infatti nel 1999 a uccidere il tabaccaio Alessandro Pastore nel corso di una rapina eseguita insieme alla sua compagna. Come a Olgiate, 20 anni fa Pastore non si arrese ad esser derubato, e reagì lanciandogli contro uno sgabello. Mombelli risponde sparandogli, per poi fuggire in Basilicata dove venne trovato insieme alla ragazza solo un mese dopo. Condannato a 30 anni di carcere ne scontò solo 10. Nel 2012 un nuovo arresto per una nuova rapina a Mendrisio insieme ad alcuni complici.

LEGGI ANCHE: Spari durante la rapina, arrestato un sospetto. Aveva già ucciso nel ’99