Rapina l’auto e trascina la donna sull’asfalto: 55enne bloccato dai Carabinieri a bordo della fiat Doblò.

Rapina l’auto e trascina la donna sull’asfalto

Ieri sera, domenica 28 luglio, un uomo di 55 anni pregiudicato di Solbiate Olona, si aggirava a piedi nella zona residenziale di Olgiate Olona. Approfittando del fatto che una donna di organi sudamericana di 35 anni era scesa dalla sua Fiat Doblò per aprire il cancello della sua abitazione, è salito sull’auto e si è dato alla fuga trascinando per alcune decine di metri la vittima, che

si era aggrappata alla portiera del mezzo di trasporto nel tentativo di bloccare il rapinatore. Quest’ultimo, dopo averla colpita più volte al capo ed al volto, è riuscita a farla cadere al suolo.

Arrestato 55enne

Alcuni automobilisti, assistendo alla scena, hanno chiamato il 112 che ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche del mezzo in fuga, cinturando l’area e pattugliando le strade di possibile

transito. Intercettato il veicolo il conducente è stato bloccato dopo un inseguimento di due chilometri. L’uomo è stato arrestato per rapina e denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza alcolica poiché, al momento dell’arresto, rifiutava di sottoporsi all’accertamento con etilometro. Il veicolo, la borsa e tutti gli effetti personali custoditi all’interno della vettura

sono stati recuperati e restituiti alla vittima. La donna, accompagnata all’ospedale di Busto Arsizio, è stata dimessa con una prognosi di 8 giorni per “policontusioni e trauma cranico non commotivo”. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Busto Arsizio, in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebrato in Tribunale nella mattinata di oggi, lunedì 29 luglio.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE