Lo avevano invitato al parco forse per consumare della droga insieme, cinque giovani arrestati per rapina pluriaggravata al parco di Buguggiate.

Rapina pluriaggravata al parco, minorenne in carcere

E’ successo giovedì scorso al parco comunale Bergora di Buguggiate. La vittima un 17enne, che il gruppo aveva incontrato in centro a Varese e al quale avevano dato appuntamento alle 13 in quel parco. Al Bergora però, i cinque giovani (tra i quali una ragazza) lo hanno aggredito e rapinato.

Aggredito con una scacciacani e rapinato

Così l’incontro si è trasformato in un’aggressione. Il gruppo ha iniziato a insultare la vittima 17enne, a colpirlo con calci e pugni e minacciarlo con una pistola scacciacani, che avrebbe anche esploso un colpo, costringendola a consegnare scarpe, IPhone e la felpa della Nike. “Non dire niente ai carabinieri o ti veniamo a cercare”, avrebbero detto al malcapitato. Il giovane, sotto shock, si è poi allontanato scalzo fino a un negozio vicino dove ha chiamato il 112. I carabinieri giunti sul posto si sono subito messi sulle tracce dei colpevoli, rintracciati poche ore dopo con la refurtiva e la pistola scacciacani.

LEGGI ANCHE: Maltrattamenti, estorsione e rapina alla madre: arrestato 43enne

Arrestati

Ieri a Varese si è tenuta l’udienza di convalida per i quattro arrestati. Tutti con già alcuni precedenti per reati contro la persona: per due di loro sono stati confermati gli arresti domiciliari, ad altrettanti è stato disposto l’obbligo di firma mentre l’unico minorenne del branco, addirittura 14enne e di cui si occupa il Tribunale dei Minori di Milano, è attualmente al carcere Beccaria di Milano.

LEGGI ANCHE: Quindicenne umiliato e pestato da una baby gang a Tradate