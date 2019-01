Il nuovo anno si è aperto con un rave party a Rho.

Rave Party di Capodanno a Rho

Intorno alle 17 di martedì 1 gennaio 2019, un 16enne è stato soccorso dal 118. Il giovane si trovava all’interno di un capannone abbandonato in via Risorgimento a Rho dove si stava svolgendo un rave party, una festa illegale a base di musica tecno. Il festino, organizzato tramite i social network negli scorsi giorni, era iniziato alla sera della vigilia di San Silvestro.

16enne grave in ospedale

Durante la festa illegale, un 16enne si è sentito male. A dare l’allarme alcuni animi preoccupati per le condizioni del giovane. Sul posto, oltre ai paramedici, anche i poliziotti che hanno provveduto ad identificare alcuni dei presenti. All’arrivo del ragazzo al nosocomio, i medici hanno provveduto a un test tossicologico per chiarire se il ragazzo avesse assunto stupefacenti, alcol o se sia stato male a causa del freddo. Il giovane al momento non sarebbe in pericolo di vita. Si trova nel reparto di rianimazione ma la prognosi resta riservata.