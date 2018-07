Il Consigliere Comunale del Pd di Magenta ed ex vicesindaco con delega alla sicurezza Paolo Razzano critica la gestione della sicurezza della fontana cittadina. Qualche giorno fa infatti alcuni residenti di via Milano hanno segnalato al vicesindaco Gelli una famiglia di origini straniere sguazzare nella fontana.

“Il vicesindaco Gelli si dimentica che ora è lui che governa la città ed è Assessore alla Sicurezza. Quindi invece che fare le foto e postare sui social network, potrebbe impegnarsi per continuare a garantire il terzo turno serale, cioè le uscite in estate della pattuglia della Polizia di locale fino a mezzanotte. Dovrebbe garantire un servizio più utile per la sicurezza di Magenta invece che scatenare inutili polemiche sui social che servono solo a prendere qualche like ma non aiutano a migliorare la città”.