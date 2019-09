Recuperate a Rho diverse auto rubate di grossa cilindrata: è in corso la restituzione ai legittimi proprietari.

Una Range Rover Evoque, una FIAT 595 Abarth, un autocarro IVECO, un’altra auto di grossa cilindrata e due scooter: questo è quanto la Polizia Locale ha trovato in un’area semi-dismessa a Passirana grazie al controllo del territorio e la conseguente perquisizione messa in atto dalle pattuglie della Polizia locale. Le auto sono state identificate ed è in corso la restituzione ai legittimi proprietari, venuti a Rho durante le recenti fiere MICAM e MIPEL. Probabilmente, vista la presenza del libretto di circolazione, le auto erano destinate al mercato baltico.

Il commento del Sindaco Pietro Romano

“Ad oggi salgono a 25 le autovetture rubate che sono state trovate dalla nostra Polizia locale. Grazie al costante controllo del territorio i nostri agenti attivano le indagini in casi sospetti e questo ha permesso di risolvere molti casi di furto. Ringrazio il comandante Frisone e tutto il comando per l’impegno profuso anche in queste attività”.

