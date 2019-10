Revocati i domiciliari per 53enne di Bollate: arrestato ora è in carcere a San Vittore.

Revocati i domiciliari per 53enne di Bollate

I militari di Bollate hanno arrestato M. D. R., classe ’66 nullafacente, pregiudicato e già sottoposto agli arresti domiciliare in vai Monte Grappa a Bollate, a seguito della denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è finito in manette dopo una perquisizione fatta il 10 ottobre quando sono stati sequestrati 14 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish. Nella disponibilità di un’altra vedova 60enne residente nello stesso comprensorio è stato ritrovato un altro grosso quantitativo di stupefacenti. Ora è nel carcere di San Vittore.